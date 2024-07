Bei der Fußball-EM in Deutschland ist kein Turnier der Torjäger gewesen. Erstmals seit zwölf Jahren könnten drei Treffer zum Titel des Schützenkönigs reichen. Vor dem Finale zwischen Spanien und England am Sonntag (21.00 Uhr/live ServusTV und ARD) in Berlin liegen sechs Spieler gleichauf. Bei der EM 2012 hatten ebenfalls sechs jeweils drei Tore erzielt, damals wurde Spaniens Fernando Torres wegen mehr Vorlagen und weniger Einsatzminuten mit dem „Goldenen Schuh“ ausgezeichnet.

Das wird diesmal nicht der Fall sein. Die UEFA bestätigte auf Nachfrage, dass die Anzahl der erzielten Tore das einzige Kriterium ist, das für den Titel des Torschützenkönigs zählt. Die besten Karten habe England-Kapitän Harry Kane und Spaniens Dani Olmo - die einzigen beiden Akteure, die im Turnierverlauf bisher dreimal getroffen und noch ein Spiel vor sich haben. Der Niederländer Cody Gakpo, Deutschlands Jungstar Jamal Musiala, Georgiens Georges Mikautadze und Slowakei-Stürmer Ivan Schranz können ihr Konto nicht mehr erhöhen. Zwei Finalisten haben je zwei Turniertore stehen: Englands Superstar Jude Bellingham und Spaniens Mittelfeldmann Fabian Ruiz.

Olmo nicht immer im Einsatz

Die inoffizielle Scorerliste der EM führt Olmo an. Der 26-Jährige hat neben seinen drei Treffern auch zwei Tore vorbereitet. Dabei kam Olmo nicht einmal in allen Turnierspielen zum Einsatz, erst seit der Knieverletzung seines Landsmannes Pedri im Achtelfinale gegen Georgien (4:1) ist er bei Spaniens Teamchef Luis de la Fuente gesetzt. Seither verzückt der Edeltechniker von RB Leipzig die Fans mit seiner Ballbehandlung. Die Flügelzange Lamine Yamal und Nico Williams (je 1 Tor) tut ihr Übriges.

EM-Torschützenkönig zu werden interessiert Olmo aber offensichtlich nur am Rande. „Es ist mir egal, ob ich das Tor schieße oder (Torhüter) Unai Simon, solange wir das Spiel gewinnen“, sagte der Offensivmann. Sein Marktwert könnte sich mit einem Finaltreffer aber noch einmal erhöhen. Nur noch bis 20. Juli ist eine Ausstiegsklausel gültig, die es einem großen Club erlaubt, Olmo für 60 Mio. Euro aus seinem noch bis 2027 laufenden Vertrag in Leipzig herauszukaufen.

Kane geteilter Dritter

Kane war mit sechs Toren 2018 in Russland bereits WM-Torschützenkönig, Bayern München wird er trotz einer titellosen Saison zum Einstand treu bleiben. Insgesamt sieben EM-Tore hat Kane bisher erzielt. In der ewigen Schützenliste des Kontinentalturniers ist der 30-Jährige damit gleichauf mit Spaniens Kapitän Alvaro Morata (1 Turniertor), Frankreichs Antoine Griezmann und seinem Landsmann Alan Shearer Dritter. Mehr EM-Treffer sind bisher nur dem überlegenen Spitzenreiter Cristiano Ronaldo (14) und dem Franzose Michel Platini (9) gelungen.

Platini hat alle seine neun Tore 1984 erzielt - und hält damit den Rekord für Treffer bei einem Turnier. Griezmann schlug bei der Heim-EM 2016 sechsmal zu, beim paneuropäischen Turnier vor drei Jahren reichten Ronaldo fünf Treffer zur Torjägerkrone. Der Tscheche Patrik Schick war 2021 ebenfalls fünfmal erfolgreich, im Gegensatz zum Portugiesen gelang ihm aber kein Assist.