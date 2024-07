Es ist der große Showdown der Fußball-Europameisterschaft, der am Sonntag (21 Uhr, ServusTV & ARD live) im Berliner Olympiastadion stattfindet: das Endspiel zwischen Spanien und England. Für die „Thre Lions“ geht es um den ersten Titel seit 58 Jahren oder 21.169 Tagen, die „Furia Roja“ könnte nach einem überragenden Turnier zum alleinigen Rekord-Europameister aufsteigen. Während die Spanier alle bisherigen sechs Turnierspiele gewannen, fahren die Engländer angetrieben von einer neuen Euphorie in der Heimat in die deutsche Hauptstadt.

Denn das späte 2:1 im Halbfinale gegen die Niederlande nährte bei den Engländern die Hoffnung auf das Ende der schier ewigen Durststrecke, vielmehr brachte aber die starke spielerische Vorstellung der Milliarden-Truppe von Teamchef Gareth Southgate in der ersten Hälfte wieder Zuversicht. „Nur noch ein Schritt, dann sind wir im Geschichtsbuch“, sagte der noch titellose Bayern-Torjäger Harry Kane.

Niederlage gegen Italien

Die Sehnsucht beim Weltmeister von 1966 auf den ersten EM-Titel ist groß, wie schon vor drei Jahren ist der silberne Henri-Delaunay-Pokal greifbar. Damals standen die Lokalmatadoren nach einem verlorenen Elfmeterschießen im Finale gegen Italien trotz des Heimvorteils im Wembley-Stadion mit leeren Händen da.

Kein Wunder also, dass vor allem viele Fans der Engländer versuchen, noch an Karten für das Endspiel zu kommen. Doch dabei handelt es sich um eine extrem kostspielige Angelegenheit. Wie englische Medien berichten, bieten manche Händler die teuersten EM-Finaltickets für rund 39.000 Pfund an, also rund 46.500 Euro. Es sollen auch schon Karten um diesen Preis verkauft worden sein. Auch Tickets aus günstigeren Preiskategorien („Fans First“, Originalpreis 85 Euro) kosten jetzt rund 4400 Pfund (etwa 5300 Euro) und sind somit 25 Mal teurer als ursprünglich, berichtet die Bild-Zeitung.

Auch Flüge sind teuer

Wenig überraschend werden auch die Flüge aus England Richtung Berlin deutlich teurer. Die wenigen verfügbaren Plätze von London Gatwick in die deutsche Bundeshauptstadt kosten umgerechnet rund 1100 Euro.