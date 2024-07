Das Finale der Fußball-EM in Deutschland lautet England gegen Spanien. Der Vize-Europameister von 2021 setzte sich am Mittwoch in Dortmund gegen die Niederlande mit 2:1 durch. Für die Engländer geht es nun am Sonntag im Berliner Olympiastadion um den ersten Euro-Triumph überhaupt, die Iberer peilen ihren vierten Titel bei kontinentalen Endrunden an.

Sänger Ed Sheeran drückte ebenfalls den „Three Lions“ die Daumen © IMAGO / Hmb Media

Welche Promis beim Endspiel dabei sein werden, ist noch nicht bekannt. Doch bereits im Semifinale war die Promidichte recht hoch, vor allem musikalisch gesehen. Die britischen Superstars Adele und Ed Sheeran drückten dem Team von Gareth Southgate die Daumen. Vor allem vor dem Elfmeter, den Harry Kane zum 1:1 verwandelte, war die Anspannung bei den beide Sängern groß, wie Comedian Oliver Pocher festhielt:

König Charles III. war zwar nicht in Dortmund, aber voll des Lobes für das Team, obgleich er sich auch ein wenig Sorgen um die Gesundheit der britischen Bevölkerung machte: „Wir sprechen der Mannschaft die herzlichsten Gratulationen zum Einzug ins Finale aus und senden unsere besten Wünsche für das Spiel am Sonntag. Ich darf euch ermutigen, den Sieg ohne Wundertore in letzter Minute oder Elferdramen zu fixieren, denn ich bin sicher, dass dann die Belastung für die kollektive Herzfrequenz und den Blutdruck der Nation gemildert werden würde.“