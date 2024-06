Endlich ist es soweit: Die 17. Auflage der Fußball-Europameisterschaft steigt vom 14. Juni bis 14. Juli in zehn deutschen Stadien. Eröffnet wird die Fußball EM 2024 wie schon die WM 2006 in München, das Finale wird, ebenfalls wie 2006, in Berlin (Olympiastadion) angepfiffen. Für die österreichische Nationalmannschaft ist es die vierte EM-Teilnahme - wir berichten natürlich live aus Deutschland.

Der Live-Spielplan zur Uefa Euro 2024

Wann spielt Österreichs Nationalteam, wie lauten die Partien des heutigen Tages, welche Spiele der Gruppenphase stehen noch aus, wie lauten die bereits feststehenden Playoff-Paarungen? Mit unserem Live-Spielplan bleiben Sie bei der Fußball-Europameisterschaft immer auf dem neuesten Stand.

Wenn Sie sich den Spielplan liebe ausdrucken und selbst mitnotieren wollen, finden Sie hier das große EM-Poster unserer Infografik-Redaktion. Übrigens: Beim Kleine Zeitung Tippspiel 2024 können Sie Punkte sammeln und tolle Preise gewinnen!

Die Gruppen

24 Nationalmannschaften kämpfen um den EM-Titel. Österreichs Elf von Teamchef Ralf Rangnick bekommt es in Gruppe D mit den Kalibern Frankreich (Top-Star: Kylian Mbappé) und den Niederlanden (Virgil van Dijk) sowie Polen (mit dem verletzten Robert Lewandowski) zu tun. In Gruppe A ist Gastgeber Deutschland klarer Favorit. Spannung versprechen in Gruppe B die Begegnungen zwischen Titelverteidiger Italien mit Spanien und Kroatien. England und Dänemark treffen in Gruppe C aufeinander, Belgien und die Ukraine in Gruppe E. Portugals Team rund um Rekord-Scorer Cristiano Ronaldo (fünf EM-Teilnahmen, 14 Tore) matcht sich in Gruppe F unter anderem mit Tschechien. Hier sehen Fans die Live-Ergebnisse der Gruppenphase der Fußball EM.

Die Stadien

Die EM 2024 wird in einigen der bekanntesten Stadien Deutschlands ausgetragen. Gastgeberstädten sind Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Köln, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf und Gelsenkirchen. Neben dem Olympiastadion in Berlin wird unter anderem in der Heimstätte des FC Bayern, der Allianz Arena in München mit ihren 71.000 Plätzen, oder dem BVB Stadion in Dortmund gekickt.

Die Top-Torschützen

Was wäre ein großes Fußballturnier ohne seine Stars? Sie verdienen jährlich bei den bekanntesten Klubs der Welt Millionen. Und doch bleibt ein Titelgewinn wie bei einer Europameisterschaft manchmal ein weißer Fleck auf der Landkarte. Auch, weil EM-Turniere eigenen Gesetzen unterliegen. Und dazu gehört, dass die Mannschaft der Star ist. Wenngleich das Kollektiv zählt: Die gehuldigten Idole wie Luka Modrić (Kroatien), Jude Bellingham (England), Toni Kroos (Deutschland), Kevin de Bruyne (Belgien), Antoine Griezmann (Frankreich) oder eben Portugals Cristiano Ronaldo könnten mit nur einer Aktion einzelne Spiele oder sogar ein ganzes Turnier prägen. Hier finden Sie die Top-Torschützen des Tuniers.

Österreichs Nationalelf

Nur Spieler aus fünf Bundesländern hat ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in seinen 26-Mann-Kader für die EM einberufen. Mit Real-Legionär David Alaba fällt zwar der Kapitän und prominenter Vertreter verletzungsbedingt aus, er begleitet die Mannschaft aber dennoch. Nur Spieler aus fünf Bundesländern – und damit aus so wenigen wie noch nie bei einer EM – stehen im 26-Mann-Kader. Vorarlberg, Tirol, Kärnten und das Burgenland gehen gänzlich leer aus.