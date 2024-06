England war schon vor dem letzten Spiel der Gruppe C für das Achtelfinale qualifiziert. Ob sich die Spieler von Teamchef Gareth Southgate deshalb im Schongang durch das Spiel bewegte, man weiß es nicht. In den letzten drei Länderspielen hat England jeweils nicht mehr als ein einziges Tor erzielt, diesmal war es gar keines. Den „Three Lions“ kann es egal sein, sie stehen mit der Nullnummer gegen Slowenien in der K.o.-Phase dieser Euro und warten auf ihren Gegner. Es wird ein Drittplatzierter aus der Gruppen D, E oder F sein.

Das Spiel selbst hatte wenige Höhepunkte zu bieten. Der Treffer von Arsenal-Spieler Bukayo Saka in der 20. Minute zählte aufgrund einer Abseitsstellung. Dem vermeintlichen Treffer ging eine schöne Kombination der Engländer voraus. Allerdings war es das einzige spielerische Glanzlicht in dieser schwachen Begegnung. Die Slowenen waren bemüht, versuchten über ein schnelles Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen.

Die Ideen waren da, an der Umsetzung haperte es. Egal, bei ihrer ersten Teilnahme an einer Europameisterschaft seit 24 Jahren könnten die Slowenen mit drei Unentschieden – dem 0:0 gegen England und den beiden 1:1 gegen Dänemark und Serbien – auch noch weiterkommen. Die Slowenen sind aufgrund der Fairplay-Wertung Dritter der Gruppe C. Dänemark hat zwar gleich viele Punkte und das gleiche Torverhältnis, spielte aber die bessere EM-Qualifikation und wird somit vorgereiht.