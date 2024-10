In der 106. Spielminute im Viertelfinale der EM 2024 zwischen Spanien und Deutschland bekommt Marc Cucurella einen Schuss von Jamal Musiala im Strafraum an die Hand. Schiedsrichter Anthony Taylor zeigt nicht auf den Punkt und das Spiel läuft weiter. Spanien gewinnt durch einen Last-Minute-Treffer 2:1 und wird im Anschluss Europameister.

Nun hat der Verteidiger von Chelsea gegenüber der „Gazzetta dello Sport“ über die Szene gesprochen: „Mamma mia, was für ein Schreck. Ich machte mir in die Hose, schaute den Schiedsrichter an und sah, dass er sich sicher war: ‚Kein Elfmeter!“

Hätte Elfmeter geben müssen

Dennoch konnte sich Cucurella nicht gleich beruhigen. „Ich sagte mir: ‚Entspann dich‘“, erzählt der 26-Jährige. So konnte er erst durchatmen, als auch der VAR nicht eingriff und das Spiel weiterlief.

Mittlerweile hat die UEFA zugegeben, dass es einen Elfmeter für Deutschland hätte geben müssen. Sehr zum Unverständnis von Cucurella: „Und jetzt kommen sie und sagen, es war ein Elfmeter. Was soll das bringen?“