Die 1:2-EM-Finalniederlage gegen Spanien war Gareth Southgates letztes Spiel als Teamchef der englischen Fußball-Nationalmannschaft, wenige Stunden nach der zweiten EM-Endspiel-Pleite in Folge gab der 53-Jährige nach über 100 Spielen an der Seitenlinie der „Three Lions“ seinen Rücktritt bekannt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft beim englischen Fußball-Verband bereits auf Hochtouren, nun hat die FA den Posten auch öffentlich auf ihrer Homepage ausgeschrieben. Zwar habe die FA „bereits eine Reihe von Kandidaten ermittelt“, wie es heißt: „Darüber hinaus haben wir uns zu offenen Einstellungsverfahren in der Fußballbranche verpflichtet.“

Und so kann man sich jetzt also per Mail für den freigewordenen Posten bewerben. Bewerbungsfrist ist der 2. August. Die Anforderungen sind jedoch – no na – hoch: Neben dem Besitz einer UEFA-Pro-Lizenz fordert die FA unter anderem „umfangreiche Erfahrung im englischen Fußball und kann auf Erfolge in der Premier League und/oder führenden internationalen Wettbewerben verweisen“. Zudem solle man eine „außergewöhnliche Führungspersönlichkeit“ sowie „sehr belastbar“ und über „starke persönliche Werte und Integrität“ verfügen. Die primäre Aufgabenstellung? „Führen und entwickeln Sie die englische Nationalmannschaft so, dass sie ein großes Turnier gewinnt und regelmäßig zu den besten Mannschaften der Welt gehört.“ Das letzte Mal, dass England einen Titel holte? Bei der WM 1966. Die neue Person an der Spitze muss also liefern.