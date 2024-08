Groß war die Euphorie nach dem Sieg im Kärntner Derby zum Saisonstart, lang die Gesichter nach drei Runden. Denn auf das bittere 1:3 bei der Wiener Austria folgte bekanntlich vor einer Woche ein farbloses 0:2 in Altach. „Die Tore sind uns da viel zu einfach passiert“, schnauft Innenverteidiger Nico Wimmer, der in Altach nach Rot in Wien allerdings hatte gesperrt zuschauen müssen. Wimmer selbst ist „eigentlich noch ungeschlagen“, wie er mit einem Grinsen sagt. Denn gegen Klagenfurt stand er am Platz und als er Rot bei der Austria kassierte (82.) stand es noch 1:1. „Aber Spaß beiseite, wir haben in den letzten zwei Spielen einfach nicht gut genug gepresst und sind nicht so als Mannschaft aufgetreten“, kennt Wimmer Erklärungsansätze für die zwei Pleiten en suite.