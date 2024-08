Zwei Niederlagen in Serie – der WAC ist gegen den GAK am Sonntag (17 Uhr) gefordert. Nur mit dem zweiten Heimsieg in Folge kehrt im Lavanttal wieder etwas Ruhe nach den zuletzt enttäuschenden Gastspielen bei Austria Wien und in Altach ein.

Trainer Didi Kühbauer weiß worauf es jetzt ankommt: „Natürlich ist es so, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Wir werden mit der nötigen Konzentration da rangehen, mit der nötigen Willensbereitschaft, dann wird es natürlich ein enges Spiel, aber ich gehe schon davon aus, dass wir die besseren Karten wegen des Heimvorteils haben werden.“

Der Coach weiter: „Natürlich bedarf es dazu einer guten Leistung, der GAK kommt sicher nicht her, um sich schlagen zu lassen.“