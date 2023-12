Sturm-Tormann Kjell Scherpen ist am Dienstag in der Fortius-Klinik in London erfolgreich am linken Knie operiert worden. Andy Williams hat den Eingriff beim 2,06-m-Mann vorgenommen, Sturm-Doc Jürgen Mandl wohnte der OP bei. Scherpen wird nach seiner Spitals-Entlassung seine Therapie bis 6. Jänner in Graz machen, dann arbeitet er bis auf Weiteres in Amsterdam an seinem Comeback. In sechs bis acht Monaten sollte der 23-Jährige wieder spielen können, sofern es bei der Rehabilitation keine gröberen Rückschläge gibt. Die Schwarz-Weißen werden sehr zeitnah eine Neuerung im Klub präsentieren, wie ein Insider zu berichten weiß.

Alles ruhig ist beim TSV Hartberg, „Weihnachtsruhe“, sagt Obmann Erich Korherr. Soll heißen: Aktuell gibt es keine Anfragen für Spieler – und auch die Hartberger planen aktuell nicht, am Kader nachzubessern. „Wir haben ja eine gute Mannschaft“, sagt Korherr. Und diese „gute Mannschaft“ ist auf dem besten Wege das zweite Mal in der Vereinsgeschichte für die Meistergruppe zu qualifizieren – dieses Mal wird dann wohl vor Zuschauern gespielt, was für das Geldbörserl der Hartberger gut ist.

Fix ist die Qualifikation für die Meistergruppe aber freilich noch nicht: 15 Punkte sind noch zu vergeben, sechs Punkte (+ das direkte Duell) liegen die Hartberger vor dem Siebtplatzierten WAC. „Vier Punkte werden wir noch brauchen“, rechnet Korherr vor. Austria Wien, LASK, Altach, WSG Tirol und Sturm sind die verbleibenden Gegner der Oststeirer. Schon vor der Saison hat man in Hartberg davon geträumt am 22. Spieltag vor ausverkauftem Haus gegen Sturm den Klassenerhalt feiern zu dürfen.

Der erste Spieltag nach der Winterpause – 9. bzw. 11. Februar – ist aber nicht nur aus Hartberger Sicht an Brisanz nicht zu überbieten. Die Oststeirer sind bei der Wiener Austria und die Veilchen – aktuell Tabellenachter – sind zum Siegen verdammt, um doch noch ein Wort um die Meistergruppe mitzureden. Zwischen Rapid (6.) und WAC (7.) kommt es ebenso zum direkten Duell, wie ganz oben und ganz unten in der Tabelle. Sturm (2.) ist am Freitag zum Rückrundenstart nämlich in Salzburg (1.) zu Gast, die WSG aus Tirol (11.) empfängt die Austria aus Lustenau (12.), die mit bescheidenen drei Punkten das Tabellenende ziert. Mit Blau-Weiß Linz (9.) und Altach (10.) sind ebenfalls gleich zum Auftakt zwei Tabellennachbarn gefordert.

Nichts Neues gibt es in der Grazer Stadion-Thematik zu berichten. Es wird nach wie vor ein Standort für ein zweites Stadion gesucht, vier Areale sind nun in Detailstudien geprüft werden.