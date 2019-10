Österreichs Eishockey-Ikone Thomas Vanek steht noch immer ohne NHL-Vertrag da. Eine endgültige Entscheidung will der Grazer spätestens zu Jahresbeginn treffen.

Thomas Vanek © Getty Images

Wie beendet der größte Eishockeyspieler, den Österreich jemals hervorgebracht hat, einmal seine Karriere? So wie es derzeit den Anschein hat: emotionslos, ohne Fanfaren und Dankesreden, beinahe traurig – so hätte es sich Thomas Vanek jedenfalls nicht verdient. Auch wenn das an den überragenden Momenten und Erinnerungen, die er jahrelang lieferte, nichts ändern würde. Oft genug hatte der 35-Jährige den Eishockey-Fans hierzulande schöne Aufwachmomente mit Highlight-Videoszenen aus der NHL-Nacht davor beschert.