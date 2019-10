Facebook

© APA/EPA/LARRY W. SMITH

Nur wenigen wird das Glück eines letzten Spiels, eines bewussten letzten Auftritts ihrer Profi-Karriere zuteil. So dürfte auch Mathias Lange am 14. Oktober 2018 bei der 2:4-Heimniederlage seines Klubs Iserlohn Roosters gegen Straubing Tigers wohl noch nicht damit gerechnet haben, dass es lautet: "Das war's". Die Geschichte ist bekannt. Ex-Trainer Rob Daum engagierte neben Sebastian Dahm auch Niko Hovinen und beendete indirekt die Karriere des 34-jährigen Klagenfurters. Er spielte danach, trotz laufenden Vertrags, keine einzige Partie mehr. Daums Personalentscheidung hatte natürlich finanzielle Folgen für den DEL-Klub. Doch das kümmerte den Kanadier, der in Linz jahrelang für eine Legionärsflut gesorgt hatte und nur ein paar Wochen später von Iserlohn gefeuert wurde, nicht mehr.