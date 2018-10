Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mathias Lange könnte beim 2:6 in München die letzten 47 Minuten im Iserlohn-Tor gestanden sein © (c) GEPA pictures/ M. Engelbrecht

Eigentlich ist es Iserlohn gewohnt zu verlieren. Seit ihrer Gründung in der Saison 2000/01 haben die Roosters 14 Mal das Play-off verpasst. Die besten drei Jahren ihrer Klubgeschichte sind schnell zusammengefasst: 2013/14, 2014/15 und 2015/16. In diesen Spielzeiten erreichten sie jeweils das Viertelfinale. Nun könnte man behaupten, diese Kontinuität sei zufällig eingetreten. Allerdings war es exakt jene Zeit, in der Mathias Lange zum Klub gestoßen war und Vertrauen erhalten hatte. Selbst mit der Low-Budget-Verteidigung brachte er es in den drei Play-offs auf über 90 Prozent Fangquote.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.