Alexander Owetschkin: Puck ins Gesicht - © AP

Eishockey-Spieler sind, so sagt man, eben noch richtige Männer. Harte Hunde sind sie jedenfalls, auch die besten der Welt. Alexander Owetschkin (oder Ovechkin, wie er im englischen geschrieben wird), Kapitän der Washington Capitals, die gerade im Finale um den NHL-Stanley-Cup auf die Las Vegas Knights trifft, ist jedenfalls ein ganz Harter, wie das unten zu sehende Video beweist.

In diesem ist zu sehen, wie der Russe in Spiel eins der best-of-seven-Finalserie an der Bande von einem Puck getroffen wird. Und zwar mitten im Gesicht. Die Reaktion? Ein kurzes Kopfschütteln, dann ein Hinsetzen und der Griff ans Gebiss um zu sehen, ob sich die Zähne gelockert haben - sonst nichts. Gestört scheint es ihn nicht zu haben. Owetschkin führte sein Team in Spiel zwei zum Sieg und zum 1:1Ausgleich in der Serie. Ja, es stimmt offenbar: Eishockey-Profis, das sind eben noch echte Männer. . .