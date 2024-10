Sie fühlen sich wie eine Ewigkeit an. Die beklemmenden Momente, wenn man auf einen Anruf, auf eine Nachricht wartet. Um endlich Klarheit über die nahe Zukunft zu erfahren. Viele Eishockey-Cracks mussten sich vor dem NHL-Start zuletzt in Geduld üben. Entweder Millionen-Liga oder Farmteam und Warteliste. Der Vorarlberger Marco Rossi hat sich vorerst als einziger Österreicher einen Kaderplatz bei Minnesota Wild gesichert. Damit steht der Stürmer im Heimauftakt am gegen Columbus Blue Jackets (Freitag, 2 Uhr MEZ) vor seinem 104. NHL-Einsatz. Schon davor erlitt David Reinbacher eine schwere Knieverletzung in der Vorbereitung, fällt monatelang aus.