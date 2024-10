Die Kärntner Eishockey-Hoffnung Marco Kasper hat den Sprung in den NHL-Kader der Detroit Red Wings für den Saisonauftakt des Clubs kommende Woche nicht geschafft. Der 20-jährige Stürmer überstand den vorletzten Cut auf 28 Spieler vor dem ersten Match am Donnerstag nicht. Marco Kasper, der in der „Preseason“ starke Leistungen an den Tag legte, wurde trotz zwei Toren gegen die Ottawa Senators nicht für das NHL-Aufgebot der Detroit Red Wings rund um Superstar Patrick Kane nominiert. Wie einige Teamkollegen, die die Vorbereitung mit einigen Testspielen ebenfalls mitgemacht hatten, wurde Kasper am Sonntag zum Detroit-Farmteam Grand Rapids Griffins in die AHL geschickt. Dort spielte der gebürtige Klagenfurter auch schon die gesamte letzte Saison und brachte es auf 35 Scorerpunkte. Die Entscheidung wird den Kärntner wohl.

Rossi geht in zweite volle Saison

Marco Rossi winkt zum NHL-Saisonstart mit seinen Minnesota Wild viel Eiszeit. Österreichs aktuell einziger NHL-Export soll kräftiger denn je sein und hat gute Chancen, sich beim Auftakt gegen Columbus in Minnesotas Paradelinie wiederzufinden. Der Vorarlberger, der in der Vorsaison mit 21 Toren und 20 Assists überzeugt hat, könnte als Center zwischen den Wild-Topstars Kirill Kaprizow und Mats Zuccarrello auflaufen. Bei Minnesotas Generalprobe gegen die Chicago Blackhawks wurde Rossi von Trainer John Hynes für zwei Drittel erneut in die erste Linie gestellt, danach wurde noch mit Joel Eriksson Ek getestet. Rossi erzielte beim 6:0-Erfolg das 1:0 im Powerplay und bereitete ein weiteres PP-Tor vor. In den vergangenen drei Spielen kam er auf zwei Tore und drei Assists. Der 23-jährige Rossi geht in seine zweite volle Saison mit Minnesota. Für den Stürmer heißt es, sich für eine Zukunft im Wild-Trikot zu empfehlen. Nach dieser Saison läuft sein Vertrag aus.

Nationalteam testet gegen Kanada

Der Fahrplan für die WM Vorbereitung von Österreichs Eishockey Nationalteam ist nahezu finalisiert. Das große Highlight soll das letzte Vorbereitungsspiel am 4. Mai gegen Rekordweltmeister Kanada in der Wiener Steffl-Arena werden. Alle weiteren Gegner und Spielorte in der WM-Vorbereitung werden bekannt gegeben, sobald diese feststehen.

VSV sieht Comebacks mit Freude entgegen

Beim EC VSV gibt es Neuigkeiten aus dem Lazarett. Daniil Kulintsev fehlt den Adlern noch sechs Wochen. Seine Handverletzung sollte dann auskuriert sein. Verteidiger Mark Katic, der den Adlern aufgrund einer Oberkörperverletzung (Schulter) fehlt, wird sein Comeback erst in drei bis fünf Wochen feiern können. René Swette seine Rückkehr nach der Knieverletzung ist dafür zeitnah geplant.