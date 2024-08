Traurige Nachrichten aus den USA. Johnny Gaudreau verstarb in Oldmans Township, nahe seiner Heimat Salem, im Alter von 31 Jahren bei einem Verkehrsunfall. Er und sein Bruder Matthew, der ebenfalls getötet wurde, wurden beim gemeinsamen Fahrradfahren von einem Fahrzeug erfasst. Damit verliert die NHL einer der schillerndsten Spieler der letzten Jahre. So schaffte es der Amerikaner seit 2015 siebenmal in NHL All Star Game und 2022 ins NHL First All Star Team.

„Johnnys ansteckender Spielgeist und seine atemberaubenden Fähigkeiten auf dem Eis brachten ihm den Spitznamen ‚Johnny Hockey‘ ein, aber er war mehr als nur ein umwerfender Hockeyspieler; er war ein liebevoller Vater und geliebter Ehemann, Sohn, Bruder und Teamkollege, der sich bei jedem beliebt machte, der das Glück hatte, seinen Weg zu kreuzen“, sagte NHL-Commissioner Gary Bettman.

In seinen elf NHL-Saisonen absolvierte Gaudreau 763 Partien und erzielte dabei 243 Tore und 743 Punkte. . Von 2014 bis 2022 stand er für die Calgary Flames auf dem Eis, danach folgte der Wechsel zu den Columbus Blue Jackets. In der Saison 2016/17 gewann er den „Lady Byng Award“ und saß in keiner Saison seiner Karriere mehr als 26 Strafminuten auf der Bank. 2018 holte er bei der Eishockey-WM mit den USA Bronze, auch bei der heurigen WM in Tschechien war Mitglied des Teams, das den fünften Platz holte.

„Wir sprechen seiner Frau Meredith, ihren Kindern Noa und Johnny, seinen Eltern Guy und Jane sowie seinen Schwestern Kristen und Katie unser tief empfundenes Beileid aus. Und wir trauern mit seinen Teamkollegen, den Mitgliedern der Blue Jackets und Flames, seinen vielen Freunden im Eishockey und unzähligen Fans auf der ganzen Welt, für die er auf und neben dem Eis unauslöschliche Erinnerungen geschaffen hat“, hieß es vonseiten der Flames.