Der Teamgedanke stößt in der American Hockey League manchmal an seine Grenzen. Die zweithöchste nordamerikanische Eishockey-Liga gilt als Sammelsurium für zukünftige Stars, aber auch ewige Talente, die allesamt den Blick nach oben, also in die NHL, gerichtet haben. Und um den Sprung zu den Dollar-Millionen zu schaffen, wird mit harten Bandagen gekämpft. Schlägereien unter Teamkollegen sind nichts Außergewöhnliches, weiß etwa Marco Rossi, der nach zwei zähen Jahren bei Iowa Wild mittlerweile in den Stamm von Minnesota Wild aufgerückt ist. „Es ist eine Knochenmühle“, meint der Vorarlberger rückblickend und spricht Marco Kasper Mut zu: „Da muss man eben durch, er wird es schon schaffen. Davon bin ich überzeugt.“