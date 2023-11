Reportage. Minnesota Wild spielt am Samstag (gegen Ottawa/17 Uhr) sowie Sonntag (gegen Toronto Maple Leafs/14 Uhr) in Stockholm, versucht dort seine Probleme hinter sich zu lassen. Marco Rossi ist mittlerweile in der Top-Formation gesetzt. Sky überträgt beide Spiele live.

„Einige Leute waren besorgt. Ob Marco Rossi nicht zu sehr gehyped worden ist“, sagt Michael Russo am Rande der Eiseinheit von Minnesota Wild in Stockholm. Der Journalist folgt Minnesota Wild auf Schritt und Tritt, auch zu den NHL Global Series nach Schweden. Russo schreibt für „The Athletic“. Er und etwa 15 weitere Kollegen gehören zur engsten Entourage des NHL-Teams. Sie fühlen den Puls, erzählen aus dem Herzen der Organisation, sind näher dabei, als jeder andere. Sie berichten über neueste Entwicklungen, politische Entscheidungen und sind loyal gegenüber ihrer Informanten aus dem Büro von General Manager Bill Guerin. Das bedeutet allerdings auch, die härtesten Kritiker Rossis waren eher in den Boulevard-Medien oder Blogs angesiedelt. Doch das prallte am NHL-Stürmer stets ab.