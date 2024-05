Am Papier waren die Schweden im Halbfinale gegen die Tschechen klarer Favorit, doch sie erwischten ausgerechnet im WM-Halbfinale einen rabenschwarzen Tag. Angepeitscht durch 18.000 Fans in der restlos ausverkauften O2-Arena in Prag konnten die Gastgeber einen klaren und auch souveränen 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)-Sieg feiern und sind damit nur noch einen Sieg vom ersten WM-Titel seit 2010 entfernt.

Ausschlaggebend für den verdienten Sieg waren drei Treffer binnen drei Minuten, durch die Tschechien im zweiten Abschnitt auf 5:2 davonziehen konnte. Dominik Kubalik und Lukas Sedlak verzeichneten je zwei Tore und ein Assist. Ihr Teamkollege Martin Necas verbuchte mit einem Treffer und drei Vorlagen sogar vier Scorerpunkte.

Die bis zum Halbfinale ungeschlagenen Schweden müssen trotz eines mit NHL-Stars gespickten Kaders weiter auf ihren ersten Titel seit 2018 warten. Unterliegen sie am Sonntag (15.20 Uhr) auch im Spiel um Platz drei, gehen sie zum fünften Mal in Folge bei einer WM leer aus.