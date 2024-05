Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien geht es am Wochenende ans Eingemachte. Gastgeber Tschechien (1:0 gegen die USA), Titelverteidiger Kanada (6:3 gegen die Slowakei), Schweden (2:1 gegen Finnland) sowie die Schweiz (3:1 gegen Deutschland) wurden im Viertelfinale ihren Favoritenrollen gerecht und bestreiten heute das Halbfinale. Dabei wollen vor allem die Tschechen überraschen und mit Hilfe ihrer Fans zum ersten Mal seit 2010 wieder über den Titel jubeln. Die Aufgabe für den sechsfachen Weltmeister ist jedoch alles andere als einfach.

Gegner Schweden dominierte in der Vorrunde die Gruppe B, ist bisher bei der WM noch ungeschlagen und kassierte in den bisherigen acht Partien lediglich zehn Gegentore. Tschechien setzt in diesem Duell vor allem auf die erst zum Viertelfinale zum Team gestoßenen NHL-Cracks (Boston Bruins) David Pastrnak und Pavel Zacha. Letzterer war auch für den entscheidenden Treffer gegen die USA verantwortlich. Mitentscheidend könnte auch der Heimvorteil sein, 18.000 Zuschauer werden in der restlos ausverkauften O2-Arena in Prag, wie bereits im Viertelfinale, für Gänsehautstimmung sorgen. „Unsere Fans sind absolut verrückt. Ich bin so glücklich, vor ihnen zu spielen“, meint auch Goalie Lukas Dostal von den Anaheim Mighty Ducks.

Ebenfalls noch unbesiegt sind die Kanadier, die es heute mit der Schweiz zu tun haben. Bereits in der Gruppenphase trafen die beiden Teams aufeinander, wobei die Ahornblätter in einem ausgeglichenen Spiel knapp mit 3:2 die Oberhand behielten. Die Tschechen und Österreich waren übrigens die einzigen zwei Mannschaften, die die Kanadier beim Turnier zumindest in die Overtime zwingen konnten.

Weltmeisterschaft 2028 in Paris und Lyon

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2028 wird in Frankreich ausgetragen. Das ergab eine Abstimmung des Weltverbandes IIHF am Freitag in Prag. Die Partien werden von 12. bis 28. Mai 2028 in Paris und Lyon stattfinden. Die Vergabe war reine Formsache, weil Kasachstan seine Bewerbung Anfang Mai zurückgezogen hatte. Im kommenden Jahr findet die A-WM der Männer mit Österreich in Herning in Dänemark und in Stockholm statt. 2026 ist die Schweiz mit Zürich und Fribourg WM-Ausrichter, 2027 folgt Deutschland mit den Austragungsorten Düsseldorf und Mannheim.