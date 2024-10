Mit rund 70 Schiedsrichtern stellt Kärnten das größte Kontingent in ganz Österreich. Trotz der hohen Anzahl an Offiziellen stoßen Schiedsrichter-Obmann Michael Baumer und sein Team in gewissen Wochen im Winter dennoch an ihre Grenzen. „Alle Vereine wollen natürlich zur ‚Primetime‘ spielen. Hier geht es schließlich auch um die Einnahmen in den Kantinen. Allen Vereinen kann man diesen Wunsch nicht erfüllen“, sagt Baumer. An Wochenenden sind die KEHV-Referees vor allem bei den Spielen der Nachwuchs-Mannschaften im Einsatz. Bundesliga-Begegnungen werden hier geleitet, aber auch dem Kärntner Nachwuchs gilt es hier auf die Kufen und auf die Schläger zu schauen. Die Altersklassen reichen von der U20 über die U17 bis hin zu den jüngsten Cracks.