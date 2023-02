Mit der Vorstellung seines Teams in Vorarlberg und Asiago war Rob Daum nicht wirklich zufrieden. Den Adlern fehlte vergangenes Wochenende der letzte Biss, vor allem bei der 1:6-Niederlage beim italienischen Liganeuling. "Es ist schon etwas verständlich, dass das Team so aufgetreten ist. Für uns ging es nicht mehr um viel. Und wenn man nicht mit einer 100-prozentigen Einstellung in ein Eishockeyspiel geht, kann man nur schwer gewinnen. Ich denke aber, dass die Spieler daraus gelernt haben", meint der VSV-Trainer.



Bis zum Play-off-Start am 7. März steht für die Adler nur mehr ein Spiel (Freitag gegen Pustertal) auf dem Programm. Angst davor, den Rhythmus zu verlieren, hat Daum jedoch nicht: "Die Pause ist länger, als wir es uns wünschen würden. Aber die Mannschaft ist in dieser Saison immer wieder stark aus den Nationalteam-Breaks gekommen, daher bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch im Viertelfinale so sein wird."