Testspielcharakter ist das Wort, das wohl am ehesten das Spiel der Villacher Adler bei Team Vorarlberg beschreibt. Für beide Seiten ging es de facto um nichts mehr. Der Liganeuling, der in den letzten Wochen bereits einige Akteure an diverse Klubs verliehen bzw. freigegeben hatte, hat keinerlei Chancen mehr auf das Pre-Playoff und auch der vierte Platz des VSV ist in der Tabelle so gut wie in Stein gemeißelt.



Dementsprechend ungewohnt waren auch die Aufstellungen beider Teams. Beim VSV fehlten gleich vier Akteure. Neuzugang Layne Viveiros durfte laut Vereinbarung nicht gegen sein Ex-Team einlaufen. Simon Depres und Chris Collins (beide angeschlagen) traten so wie Dominik Grafenthin (erkrankt) gar nicht erst die Reise an. Dafür konnten die Youngsters Florian Lanzinger und Dominik Prodinger in einer Linie mit Bruder Benjamin wertvolle ICE-Liga-Erfahrung sammeln. Etwas verwunderlich, dass JP Lamoureux nicht Alexander Schmidt im Tor den Vortritt gelassen hatte.



In einem dennoch recht gefälligen Spiel standen die beiden Goalies immer wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Es fehlte beiden Seiten an der nötigen Intensität in der Abwehr und auch offensiv agierten die Blau-Weißen ohne Nachdruck. Mit der ersten gefährlichen Aktion brachte Andreas Heier den Heimischen mit einem satten Schuss die frühe Führung, doch nur zwei Minuten später war Blaz Tomazevic per Rebound zur Stelle. Torszenen gab es zwar im Minutentakt, dennoch dauerte es bis zur 27. Minute, ehe Arturs Kulda und nur wenig später Robert Sabolic mit einem Doppelpack auf 3:1 für die Gäste stellten. Alexander Pallestrang verkürzte zwar postwendend für die Vorarlberger, mehr Treffer fielen bis zum Schluss aber nicht.



Für die Adler geht es nun direkt nach Asiago weiter, wo sie mit Sicherheit auf einen unangenehmeren Gegner treffen werden. Im Gegensatz zu den Pioneers befinden sich die Italiener noch mitten im Kampf um das Pre-Play-off und haben einen Punktezuwachs bitternötig.