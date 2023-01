Der VSV kämpfte zuletzt gegen Bozen (2:5) ebenfalls mit sieben Verletzten bzw. Kranken. Dazu ist Johannes Tschurnig ebenso bei der U20-WM wie Tim Geifes, den man sonst im Notfall aus Kitzbühel holen hätte können. Wer heute in den Bus nach Salzburg steigt, wird sich wieder einmal erst in der Früh in der Kabine zeigen. „Ich hoffe aber schon, dass der eine oder andere wieder zurückkommt“, sagt Benjamin Lanzinger, der von dieser Situation eigentlich profitiert, zuletzt in Linie eins und im Powerplay zum Einsatz kam.