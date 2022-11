Es ist schon einige Jahre her, dass sich die beiden Kärntner Eishockeyklubs quasi im Gleichschritt durch den Ligaalltag bewegen - noch dazu Kopf an Kopf. Sowohl der KAC als auch die Villacher Adler feierten am Freitag ihren dritten Sieg in Serie und hanteln sich in der Tabelle Schritt für Schritt nach oben.