Eishockey ist ein Spiel, bei dem kleine Fehler große Auswirkungen haben können. Starke Mannschaften nützen Patzer des Gegners eiskalt aus, nützen jede Unachtsamkeit zu Toren oder kreieren dadurch zumindest gute Einschussmöglichkeiten. „Wer weniger Fehler begeht, gewinnt in der Regel auch das Spiel“, lautet eine logische Weisheit in diesem Sport. Das beste Beispiel dafür ist der amtierende Meister Salzburg, der in Villach genau das in Perfektion praktizierte und am Ende über einen 3:1-Auswärtssieg jubeln konnte.



Gerade einmal 15 Sekunden waren in der Villacher Stadthalle absolviert, als die Bullen das erste Missgeschick des VSV bestraften. Ein unnötiger Puckverlust in der eigenen Zone vom Verteidiger-Duo Arturs Kulda und Simon Despres führte in weiterer Folge zur frühen Führung der Gäste durch Benjamin Nissner. Die Mozartstädter hatten, vor allem in der Anfangsphase wesentlich mehr vom Spiel. In puncto Laufbereitschaft, Aggressivität und auch Spielwitz hatten sie klar die Nase vorn. Erst gegen Mitte des ersten Drittels fanden die Blau-Weißen besser in die Partie, wirklich gefährlich wurden sie aber nicht.



Nach der Pause entwickelte sich schließlich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften wenig zuließen - und, wenn doch, dann war bei den starken Goalies JP Lamoureux und David Kickert Endstation. Ein 85-sekündiges Powerplay konnten die Adler, trotz etlicher Chancen, nicht nützen, doch nur wenig später war es endlich soweit. Felix Maxa nahm sich ein Herz und konnte mit einem satten Schuss aus spitzem Winkel Kickert zum ersten Mal an diesem Abend bezwingen. Allerdings passierte gleich darauf der nächste Fehler der Villacher - und erneut waren Kulda und besonders Despres maßgeblich beteiligt. Die Folge war der zweite Gegentreffer durch Chay Genoway (37.). Und das just zu einem Zeitpunkt, an dem das Spiel zugunsten des VSV zu kippen schien.

In der Schlussphase blieben die Bemühungen der Heimischen ein Versuch, doch Salzburg ließ wenig zu, machte die Räume eng und wartete geduldig auf den nächsten Fehler. Der ereignete sich, als Lamoureux bereits seinen Arbeitsplatz verlassen hatte. Maßgeblich daran beteiligt: Simon Despres. Der Verteidiger servierte Peter Hochkofler den Puck quasi auf dem Silbertablet - 1:3. Zeit mit dem „Einser“-Verteidiger ein ernstes Wort zu wechseln.