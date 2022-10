Dass die Innsbrucker Haie bis jetzt die Torfabrik der gesamten ICE-Liga sind, wussten die Villacher Adler schon vor dem Auswärtsspiel in Tirol. Es galt die geballte Offensive des Gegners unter Kontrolle zu halten und selbst immer wieder Nadelstiche zu setzen. Und genau das gelang dem VSV von der ersten Minute an.



Schon nach nur 46 Sekunden war der erste Nadelstich gesetzt. Ausgerechnet die neu formierte Sturmlinie mit Andrew Desjardins, Blaz Tomazevic und Neuzugang Anthony Luciani zeichnete sich für die frühe Führung verantwortlich. Diese hielt allerdings nur drei Minuten ehe die Heimischen durch Daniel Jakubitzka zum Ausgleich kamen und in der 14. Minute das Spiel durch einen Treffer von Tyler Coulter sogar drehen konnten.



Nach dem Seitenwechsel waren es schließlich die Draustädter, die mehr und mehr das Spiel an sich rissen, aus einer stabilen Defensive rund um Goalie Alexander Schmidt immer öfter zu Chancen kamen. Philipp Lindner erzielte schließlich das verdiente 2:2. Ein Doppelschlag durch Benjamin Lanzinger und Tomazevic binnen 66 Sekunden ließ den VSV mit einem 4:2 in die zweite Pause gehen und als Desjardins (46.) mit seinem zweiten Treffer auf 5:2 erhöhte, schien die Entscheidung bereits gefallen zu sein.



Doch innerhalb von 19 Sekunden war plötzlich wieder alles offen. Nico Feldner und Adam Helewka brachten Innsbruck zehn Minuten vor dem Ende wieder bis auf einen Treffer heran. In Unterzahl fiel dann kurz vor dem Ende auch noch der bittere Ausgleich. In der Verlängerung erlöste aber John Hughes in seinem 800. Ligaspiel im Powerplay den VSV.