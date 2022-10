Bittere Niederlagen, so wie jene des VSV gegen die Graz 99ers, hinterlassen in der Regel Spuren. Wie gut, dass die Adler schon am Dienstag wieder im Einsatz sind und nicht bis Freitag über die vielen vergebenen Chancen bei der letzten 1:2-Pleite grübeln können. Das vorletzte Gruppenspiel der Champions Hockey League gegen die Straubing Tigers aus der DEL könnte da genau zum richtigen Zeitpunkt kommen.