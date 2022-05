Die Villacher Adler binden Benjamin Lanzinger langfristig und verlängern den bestehenden Kontrakt mit dem Villacher Eigengewächs vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2024/2025. "Ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Zukunft sind die heimischen Kräfte. Wir freuen uns sehr, dass Benjamin die kommenden drei Saisonen das Dress der Adler tragen wird", erklärt VSV-Geschäftsführer Andreas Napokoj.

Die Nummer 42 im "Adlerhorst" blühte in der vergangenen Saison richtig auf, wurde in einer von Eishockey-Experten, Journalisten und Fans durchgeführten Wahl zum Liga-Youngster des Jahres gekürt. Insgesamt kam der Rechtsschütze in der abgelaufenen Saison auf 27 Scorerpunkte, erzielte davon 14 Tore. Benjamin Lanzinger: "Ich fühle mich sehr, sehr wohl im Team und freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und das große Vertrauen, das mir von meinem Heimatverein entgegengebracht wird. Ich hoffe, heuer in meiner Entwicklung den nächsten Schritt zu setzen und gemeinsam mit dem Team Erfolg zu haben."

Auch der KAC konnte eine wichtige Personalie für die nächste Saison binden. Rok Tičar verlängerte seinen Vertrag bis zum Saisonende 2022/23. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Slowene in 45 Spielen auf 44 Punkte (8 Tore/36 Assists) und avancierte damit zum besten Scorer der Mannschaft. "Die sportliche Situation bei den Rotjacken ist

äußerst attraktiv, ich kann für einen Klub auflaufen, der eine stark ausgeprägte Gewinnermentalität hat, der hart und zielgerichtet für Erfolge arbeitet", freut sich Tičar über seinen Verbleib in Klagenfurt.