Nach dem Abgang von Klub-Legende Martin Schumnig wird sich der KAC am Transfermarkt in Deutschland bedienen. Verteidiger Jesper Jensen Aabo soll von den Krefeld Pinguinen kommen. Was "hockeyreport.net" schon vermeldete, wurde nun durch "Kleine"-Informationen auch bestätigt. Aabo ist dänischer Nationalteam-Kapitän, 30 Jahre alt und bringt Erfahrung aus Schweden, der KHL und DEL mit. Für Jokerit Helsinki spielte er in der KHL, für Malmö in der SHL. Im Vorjahr scorte er mit fünf Toren und 20 Assists in Deutschland auch anständig.