In der Saison 2010/11 sorgte die Sturmlinie mit Rok Ticar, Ziga Jeglic und Robert Sabolic in Jesenice für Furore. Gemeinsam erzielte das junge Trio damals nicht weniger als 181 Scorerpunkte. Während es den derzeitigen KAC-Crack Ticar danach in die DEL nach Krefeld zog, heuerten Jeglic und Sabolic in Schweden bei Södertälje an. Letzteren führt seine Karriere nun nach elf Saisonen wieder in die ICE-Liga zurück.

Der slowenische Nationalspieler unterschrieb beim VSV einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten und soll der blau-weißen Offensive noch mehr Durchschlagskraft verleihen. Seine bisherigen Stationen bürgen jedenfalls für Qualität. Verträge in der DEL, der Schweiz, der Slowakei und Tschechien sprechen für sich. Zudem verbrachte Sabolic auch drei Jahre in der russischen KHL (2016 bis 2019), kam alleine dort in 181 Spielen auf 48 Tore und 56 Assists.

"Robert ist ein exzellenter Eisläufer und enorm schneller Spieler, der ganz genau weiß, wo das Tor steht. Bei allen seinen offensiven Qualitäten ist er aber auch ein Spieler, der auf die Defensive nicht vergisst und auch nach hinten hart arbeitet", freut sich VSV-Geschäftsführer Andreas Napokoj über den gelungenen Transfer.

"Unser Ziel muss das Finale und auch die Meisterschaft sein. Ich habe

bereits ein ausführliches Gespräch mit Coach Rob Daum und auch mit

Co-Trainer Marcel Rodman, den ich sehr gut kenne und mit dem ich früher auch in Jesenice zusammen gespielt habe, geführ", erzählt der 33-jährige Sabolic, der auch beim KAC ein Thema gewesen sein soll.