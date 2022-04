Nach sechs Saisonen bei den Vienna Capitals und in Salzburg, wo der US-Amerikaner jeweils einen Meistertitel feiern konnte, kehrt Goalie JP Lamoureux zum VSV zurück. Der mittlerweile 37-jährige signierte einen Vertrag für die nächsten zwei Saisonen.

„Es ist uns gelungen, unseren absoluten Wunschkandidaten für die Torhüter-Position zu verpflichten. Wir sind sehr glücklich, dass es geklappt hat, und wir nunmehr mit Jean-Philippe Lamoureux und Alexander Schmidt ein absolutes Top-Torhüter-Gespann haben. Von der großen Erfahrung und Klasse eines Lamoureux soll auch Schmidt in seiner weiteren Entwicklung entsprechend profitieren", freut sich Geschäftsführer Andreas Napokoj über die Rückkehr des Publikumslieblings.

Schon von 2012 bis 2016 spielte Lamoureux für die Villacher Adler, zuvor eine Saison in Laibach. In seiner bisherigen Karriere in Österreichs höchster Spielklasse (zwölf Jahre) kam er auf 533 Einsätze, nur einmal (2018/19) betrug seine Fangquote weniger als 92 Prozent. "Ich freue mich schon wieder auf Villach und den VSV. Mein Sohn ist hier geboren, die Stadt, die gesamte Region ist traumhaft schön und der Klub hat Großes vor. Da will ich dabei sein und meinen Beitrag zum Erfolg leisten. Ziel ist natürlich die Meisterschaft, aber wir wollen auch in der European Champions Hockey League uns stark präsentieren."