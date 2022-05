Nach Goalie JP Lamoureux, Dominik Grafenthin und Robert Sabolic wurden die Villacher erneut am Transfermarkt tätig. Trainer Rob Daum hatte bereits angekündigt, nach einem Rechtsschützen in der Verteidigung Ausschau zu halten, nun wurde der VSV auch fündig. Mit Nick Plastino, der die letzten beiden Saisonen bei Liga-Konkurrent Bozen tätig war, gelang den Blau-Weißen der nächste Coup.

Der Italo-Kanadier kann jede Menge internationale Erfahrung vorweisen. Stationen in den Topligen von Schweden (Örebro), Norwegen (Stavanger), Finnland (Tappara), der Schweiz (Ambri-Piotta) und der KHL (Bratislava) bürgen für Qualität. Neben zwei Meisterschaften mit Asiago in Italien durfte der Rechtsschütze in seiner bisherigen Karriere auch mit den Stavanger Oilers sowie mit Tappara Tampere über den Titel jubeln.

"Nick Plastino ist ein absoluter Führungsspieler, der in den besten Ligen Europas sowie in der Champions Hockey League (CHL) bereits ganz stark gepunktet hat. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, Nick für die kommende Saison zu verpflichten", freut sich VSV-Geschäftsführer Andreas Napokoj über die Verpflichtung.