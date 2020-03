Facebook

© GEPA pictures

Nach dem raschen Saisonende der EBEL wegen der Corona-Krise traten die Legionäre der Klubs in Windeseile ihre Heimreisen an. Als einziger schaffte es beim VSV Torhüter und Publikumsliebling Brandon Maxwell nicht in seine kanadische Heimat. Der US-amerikanisch-kanadische Doppelstaatsbürger und seine tschechische Lebensgefährtin Kat bleiben in ihrem Apartment am Faaker See. Der Grund? Die verschiedenen Staatsbürgerschaften und Grenzschließungen. "Tschechien schloss seine Grenzen, Ausländer durften nicht mehr hinein. Bevor wir dann unseren bereits gebuchten Flug nach Kanada antreten konnten, gab es auch Restriktionen von der Regierung. Wir bekamen keine klare Antwort, ob Kat einreisen dürfte. So war die Entscheidung klar: Wir bleiben in Villach!", sagt der VSV-Keeper.