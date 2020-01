Das wichtigste Saisonspiel steht für den VSV heute in Salzburg an und Verteidiger Bernd Wolf ist wieder an Bord. Dafür fällt Topscorer Anton Karlsson aus. Für einen anderen Villacher ist die Saison vorbei.

Alen Bibic wurde für Mark Cundari abgemeldet, Cundari ist verletzt © GEPA pictures

Der VSV muss heute in Salzburg ran und braucht im Kampf um das direkte Play-off unbedingt drei Punkte. Immerhin hat man wieder sechs Verteidiger an Bord. Bernd Wolf ist nach überstandener Gehirnerschütterung an der Seite von Marko Pöyhönen wieder im Einsatz. Kurzfristig fällt allerdings Topscorer Anton Karlsson mit Fieber aus, Benedikt Wohlfahrt ist mit von der Partie, weil Felix Maxa somit von der vierten in die zweite Linie zu Alexander Lahoda und Miika Lahti vorrückt.