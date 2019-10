Kleine Zeitung +

Schneller Eisläufer VSV holt Wohlfahrt zurück in den Adlerhorst

Benedikt Wohlfahrt trainiert ab sofort wieder in Villach. Der junge Adler, der zurzeit bei Kooperationspartner Zell am See spielt, soll sich an das neue Spielsystem gewöhnen. Beim 5:0 gegen Dornbirn ortete Jyrki Aho noch Verbesserungspotenzial.