Gerhard Unterluggauer ist nicht mehr VSV-Trainer, bleibt aber Sportdirektor © (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Gerhard Unterluggauer ist nicht mehr Trainer der Villacher Adler, bleibt aber Sportdirektor. Der Vorstand erteilte ihm bereits den Auftrag einen erfahrenen Nachfolger zu finden. In welche Richtung es gehen soll, ist noch nicht klar. Es gäbe aber bereits jetzt einige Kandidaten, die auf Jobsuche sind. Vor allem Kai Suikkanen könnte eine interessante Aktie werden. Immerhin hat er im letzten Jahr Bozen vom letzten Platz zum Meistertitel geführt. Ken Strong ist als Nachfolger kein Thema. „Wir suchen einen Mann mit viel Erfahrung, der auch mit schwierigen Situationen umgehen kann“, so Gerald Rauchenwald.

Wir haben uns mit dem Trainer zusammengesetzt und versucht die beste Lösung für den Verein zu finden. Andreas Schwab, VSV-Vorstand

Der Finne wurde erst Anfang der Woche von den Südtirolern entlassen. Über die genauen Gründe ist nicht viel bekannt. Er verfügt aber über jahrelange Erfahrung als Headcoach, war neben Bozen schon in Finnland und der russischen KHL tätig. Im letzten Jahr übernahm er die schwächelnden Foxes während der Saison und holte mit dem Underdog am Ende sogar den Meistertitel. Heuer führte er sie in das Play-off. Er kennt die Liga und hätte dadurch auch keine Anpassungsprobleme. Der VSV hatte mit Hannu Järvenpää bereits einmal einen finnischen Trainer, und durchaus auch Erfolg damit.