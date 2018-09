VSV - Dornbirn 0:4 Harmloser VSV verliert auch gegen die Bulldogs

Die Villacher mussten sich nach der Niederlage in Graz am Freitag auch gegen die Söldnertruppe der Dornbirner Bulldogs geschlagen geben. Gegen die Vorarlberger setzte es eine 0:4-Heimniederlage.

Auch Dan Bakala konnte die zweite Niederlage des VSV nicht verhindern © (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

In allen drei bisherigen Spielen musste der EC Panaceo VSV spätestens nach fünf Minuten den ersten Gegentreffer hinnehmen. Auch im Heimspiel gegen die Dornbirn Bulldogs hielt diese Serie. Diesmal dauerte es nur 147 Sekunden ehe Kevin Macierzynski die Gäste in Führung bringen konnte. Erst nach fünf Spielminuten wurden auch die Heimischen gefährlicher. Dennoch mussten sie in der zwölften Minute das zweite Gegentor hinnehmen. Markus Schlacher und Dan Bakala behinderten sich vor dem Tor gegenseitig und wieder war Macierzynski der Nutznießer.

Im zweiten Drittel übernahmen die Villacher zusehends das Kommando, erzeugten viel Druck auf das Bulldogs-Gehäuse. Ein Powerplaytreffer von Corey Trivino in der 32. Minute wurde allerdings nach Videostudium wegen "Torraumabseits" nicht anerkannt. Mit Fortdauer der Partie merkte man bei Vorarlbergern, die nur mit drei Linien spielten, erste Verschleißerscheinungen. Nach vierzig Minuten stand es aber dennoch 0:2.

Der VSV verliert gegen Dornbirn mit 0:4

Wie schon in den ersten vierzig Minuten kämpften die Adler zwar brav, blieben aber im gegnerischen Drittel zu harmlos. Ein Powerplaytreffer der Bulldogs in der 44. Minute durch Joel Broda bedeutete schließlich die Vorentscheidung in diesem Spiel. Danach spielten die Bulldogs den komfortablen Vorsprung spouverän über die Zeit. Den Endstand zum 4:0 für die Gäste erzielte erneut Broda nach einem Alleingang.