Nach der knappen Auswärtsniederlage in Linz wollen die Villacher Adler Mittwoch (19.15) gegen Bozen wieder ein Spiel gewinnen. „Die ganze Mannschaft war in Linz stark. ‚Mopse‘ (Lukas Moser, Anm.) hat gut gehalten, aber wir müssen defensiv gegen die Foxes kompakter agieren“, sagt John Hughes, der viel Positives aus den letzten zehn Spielen mitnimmt und auch in dieser Saison nach Belieben punktet.

Hughes ist drittbester Liga-Scorer

„Nach dem schlechten Start, haben wir dann gegen Top-Mannschaften richtig gut gespielt“, weiß Hughes. Die Stimmung in der Kabine ist laut dem Austro-Kanadier perfekt. „Auch auf dem Eis passt es. Wir müssen jedoch mehr Spiele gewinnen, aber das kommt schon“, so Hughes zuversichtlich. Villachs Routinier hält bereits bei 24 Saisonpunkten (sieben Tore, 17 Assists), führt die interne VSV-Wertung an und liegt ligaweit auf dem dritten Platz.

Schmidt wieder in Villach

„Im Tor startet entweder Kitzbühel-Tormann Alexander Schmidt, der am Dienstag bereits mit dem Team trainierte, oder Lukas Moser“, sagt Coach Tray Tuomie, der die finale Aufstellung erst kurz vor dem Spiel verraten will.