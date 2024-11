Der VSV reagiert auf die Torhüterprobleme. Mit der Verpflichtung von Joe Cannata (USA) gelang es den Adlern wenige Tage nach der Verletzung von Stammkeeper JP Lamoreux einen Ersatz zu finden, der über die nötige Erfahrung verfügt, um den Villachern in der wohl wichtigsten Phase des Grunddurchganges den nötigen Rückhalt zu geben. Cannata kann bereits auf zwölf Saisonen als Profi zurückblicken und durchlief in dieser Zeit namhafte Stationen. Der US-Amerikaner hat in acht AHL-Saisonen für Chicago, Utica und San Antonio gespielt. Zudem hat er 104 ECHL-Spiele für Kalamazoo, Ontario, South Carolina, Utah, Colorado und Norfolk bestritten. Darauf folgten vier Saisonen in Schweden, darunter die letzten drei in der SHL bei IK Oskarshamn.

Cannata überzeugte den VSV

In der vergangenen Saison spielte der Torhüter in der DEL bei den Löwen Frankfurt und kam hierbei auf 27 Einsätze im Tor und gewann elf Spiele mit einem Gegentorschnitt von 2,95. In der aktuellen Spielzeit kam er in der ECHL bei den Norfolk Admirals auf fünf Partien. „Manchmal passieren im Eishockey Sachen, die man nicht planen kann. Wir mussten auf unsere Situation reagieren und schnell potenzielle Kandidaten durchsortieren“, sagt VSV-Coach Tray Tuomie. Nach sorgfältiger Suche ist man in Villach dann auf Joe Cannata gestoßen. Tuomie: „Der Agent von Joe Cannata konnte uns überzeugen. Wir sprachen auch mit ehemaligen Mitspielern und Trainern von Cannata. Das Gesamtpaket stimmt und er hat Erfahrungen in sehr guten Ligen gesammelt.“

VSV-Debüt könnte am Freitag klappen

Mittwoch gegen Bozen wird es mit einem Einsatz noch nicht klappen, da der Neo-Keeper noch zahlreiche Tests durchlaufen muss. „Er kommt heute (Dienstag, Anm.) in Villach an und hat dann einen langen Tag hinter sich. Nach dem ‚Papierkram‘ und den Tests wird er uns dann zur Verfügung stehen. Gegen Bozen geht es sich nicht aus, vielleicht aber für die Spiele am Wochenende. Spätestens wird er nächste Woche bereit für sein VSV-Debüt sein“, erzählt Tuomie.