Es gibt keinen günstigen Zeitpunkt für Verletzungen. Den VSV hätte es mit dem Ausfall von Einser-Keeper JP Lamoureux allerdings nicht schlimmer treffen können. Bis Weihnachten stehen für die Blau-Weißen neun Partien an, davon zwei direkte Back-to-Back-Spiele (Freitag/Samstag). Am Montag herrschte in Villach Gewissheit, dass Lamoureux wochenlang pausieren wird müssen. Im Duell mit Innsbruck zog er sich eine für Goalies typische und langwierige Leistenverletzung zu. VSV-Trainer Tray Tuomie weiß jedoch, dass eben diese kommenden Wochen ein entscheidender Faktor für die vorzeitige Play-off-Qualifikation sind. Und weil auch bei erstem Back-up Rene Swette die (Verletzten-)Situation vage bleibt, dürften sich die Adler auf eine Verstärkung geeinigt haben. „Wir werden zeitnah eine Entscheidung treffen“, lässt sich Tuomie entlocken.