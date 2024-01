Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist es auch Gewissheit. Die Villacher Adler und Stürmer Anthony Luciani, der sich in den letzten Wochen einige Undiszipliniertheiten abseits des Eises geleistet haben soll, beenden mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit. Der Kanadier wurde vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.

Der 33-Jährige stieß im Laufe der vergangenen Saison zu den Villachern, brachte es 2022/23 in 44 Spielen auf starke 43 Punkte (22 Tore/21 Assists). In der aktuellen Spielzeit zeigte die Leistungskurve jedoch steil nach unten. 13 Punkte (8 Tore/5 Assists) in 25 Partien veranlassten nun die blau-weißen Verantwortlichen dazu, die Reißleine zu ziehen. Im letzten Spiel gegen Team Vorarlberg wurde Luciani im Schlussdrittel von Trainer Marcel Rodman nicht mehr aufs Eis geschickt. Darüber hinaus fiel der Stürmer zuletzt auch abseits des Sports immer öfter negativ auf.