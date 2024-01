Die Villacher Adler kommen einfach nicht in Fahrt. Siege und unnötige Niederlagen wechseln sich seit Wochen ab, damit ist die avisierte direkte Play-off-Qualifikation ernsthaft in Gefahr. Wirkliche Antworten auf die Berg- und Talfahrt des VSV suchten die Verantwortlichen bisher vergeblich. Immer wieder auftretende Schwächephasen kosteten den Villachern in der Vergangenheit etliche Punkte, wie auch im letzten Spiel gegen Wien, als man nach dem Startdrittel mit 0:3 in Rückstand gelegen war. Im Liga-Doppel am Freitag in Ljubljana (19.15 Uhr) und am Samstag (19.15 Uhr) gegen Vorarlberg geht es daher nicht nur darum, Konstanz über 60 Minuten zu finden, sondern auch bitter nötige sechs Punkte einzufahren.

„Derzeit geht einfach nichts leicht von der Hand. In Phasen, in denen es nicht so läuft, sind besonders die erfahrenen Spieler gefragt, Verantwortung zu übernehmen und die Jungen mitzureißen“, gibt Felix Maxa zu verstehen und gibt auch zu, dass der zunehmende Druck durchaus ein Hemmschuh sei. Nichtsdestotrotz wolle man das Wochenende mit zwei Siegen beschließen. Primäres Ziel sei eine Top-Sechs-Platzierung. „Durch kleine und regelmäßige Erfolgserlebnisse wird auch das Selbstvertrauen mehr und mehr zurückkommen. Ich bin überzeugt, dass wir die direkte Play-off-Qualifikation aus eigener Kraft schaffen werden“, bleibt der Center optimistisch.

Abhilfe schaffen könnte schon bald Chris Langkow. Der Kanadier wurde vor Kurzem vom slowakischen Erstligisten HKM Zvolen entlassen und dem VSV als Ersatz für den umstrittenen Anthony Luciani angeboten. In der Saison 2016/17 absolvierte der 34-Jährige bereits 41 EBEL-Spiele für Ljubljana, erzielte damals 28 Punkte (10 Tore/18 Assists).

Jubiläum für Andrew Desjardins

Das Heimspiel gegen Vorarlberg steht übrigens ganz im Zeichen von Andrew Desjardins. Der Routinier durchlebt in dieser Saison seinen x-ten Frühling und feiert am Samstag sein 1000. Ligaspiel als Eishockeyprofi. Absolutes Highlight in der Karriere des mittlerweile 37-Jährigen war der Gewinn des Stanley Cups mit den Chicago Blackhawks in der Saison 2014/15. Heuer avancierte der Kanadier zum absoluten Villacher Führungsspieler, der in den letzten zehn Spielen fünf Tore und sechs Assists beisteuern konnte, aber auch für die meisten geblockten Schüsse (21) und die meisten Puck-Eroberungen in der offensiven und auch neutralen Zone verantwortlich war.