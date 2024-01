Diesen Abend wird Atte Tolvanen sowie die Fans des Salzburger Volksgartens wohl ewig in Erinnerung behalten. 46 Sekunden vor Schluss, die Roten Bullen führten nach 0:1 mit 2:1 gegen die Black Wings Linz, nahm der Finne hinter der eigenen Torlinie stehend Maß und schlenzte den Puck über das gesamte Spielfeld in das verwaiste Tor der Oberösterreicher. Frenetischer Jubel bei der eigenen Mannschaft sowie seitens der Zuschauer setzte ein. Der Rink der Mozartstadt verwandelte sich in ein Tollhaus.

Nach dem Spiel zeigte sich der Finne aber gefasst. „Es war ein gutes, enges Spiel von beiden Mannschaften“, meinte Tolvanen. Über seinen Treffer sagte der Salzburg-Keeper: „Mein erstes Tor im Profi-Eishockey, auf dem College habe ich bereits einmal getroffen. Es ist natürlich großartig, so etwas passiert nicht oft. Wenn ich die Chance sehe, ziehe ich immer ab“, sagte er schmunzelnd.