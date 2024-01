Lange Gesichter, hängende Köpfe. Das war am Dienstagabend das vorherrschende Bild in der Villacher Stadthalle. Sowohl bei den Spielern als auch bei rund 3000 Fans des VSV. Bekanntlich wurde ein 0:3 aufgeholt, am Ende setzte es dennoch ein 3:4. Die Adler vergaßen sich und ihre Spielanlage für fünf Minuten völlig und kassierten aus elf von insgesamt nur 19 Torschüssen im ganzen Spiel drei Tore im ersten Drittel. „Man muss ehrlich sein: wenn wir ein ernst zu nehmendes Team sein wollen, müssen wir defensiv einfach besser spielen“, sagt Teammanager Andreas Napokoj, der etwas ratlos das Spiel zusammenfasst: „Da weiß man eigentlich gar nicht, was man dazu sagen soll.“