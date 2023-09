Nicht gerade unzufrieden ist man im Lager der Rotjacken mit dem Start in die Saison. „Wir hätten uns in den bisherigen vier Spielen schon einen dritten Sieg erhofft, aber ich denke dennoch, dass unsere Auftritte sehr o.k. waren“, erklärt Lukas Haudum.



Die zwei Niederlagen setzte es immerhin gegen das derzeitige Spitzenduo der Liga, Pustertal und Salzburg. In Bozen (4:2) und vor allem im Heimspiel gegen Fehervar (7:3) ließ der KAC aber bereits seinen neuen, schnörkellosen Spielstil aufblitzen. Und genau daran will das Team auch im heutigen Heimspiel gegen Linz anknüpfen.