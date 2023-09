So spektakulär der 7:3-Sieg der Rotjacken beim Heimauftakt gegen Fehervar auch war, überbewerten möchte man die drei Punkte im Lager des KAC nicht. „Wir haben viel Druck gemacht, hätten eigentlich schon im ersten Drittel höher in Führung liegen müssen. Letztendlich haben wir mehr als verdient gewonnen. Ich denke aber auch, dass die Ungarn nicht ihren besten Tag erwischt haben“, bleibt David Maier auf dem Boden und weiß: „Mit Pustertal wartet nun ein denkbar schwerer Gegner auf uns. Die Mannschaft wurde komplett umgekrempelt. Das Team hat viel Qualität, was auch ihre bisherigen Auftritte betätigen.“



Der Verteidiger selbst, der gegen Fehervar den Treffer zum 6:2 erzielen konnte, fühlt sich unter Neo-Trainer Kirk Furey pudelwohl. Vor allem die Freiheiten innerhalb des neuen Spielsystems gewähren den Spielern mehr Kreativität als noch unter Petri Matikainen. „Es macht derzeit allen richtig Spaß. Dadurch, dass wir mehr Zeit in der Offensive bzw. im gegnerischen Drittel verbringen wollen, ist es für uns Verteidiger auch wesentlich einfacher“, erklärt der 23-Jährige.



Gegen die Südtiroler müssen die Rotjacken heute (19.45 Uhr) erneut auf etliche Spieler verzichten. Neben Luka Gomboc, Daniel Obersteiner, Jesper Jensen Aabo und Raphael Herburger ist ein Einsatz von Goalie Sebastian Dahm erneut fraglich. Dazu kommt, dass auch Matt Fraser eventuell nicht einsatzfähig ist. Bei einem Zusammenstoß im Spiel gegen Fehervar zog sich der Stürmer eine Unterkörperverletzung zu, musste das gestrige Training auslassen. Über einen möglichen Einsatz von Dahm und Fraser wird heute nach dem Abschlusstraining endgültig entschieden.