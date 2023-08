Zweites Testspiel des KAC, erste Niederlage. Nach dem 4:1 gegen Fehervar verloren die Rotjacken gestern gegen den norwegischen Meister Stavanger Oilers in Bled 2:5 (0:3, 1:0, 1:1). Assistant Coach David Fischer sah sein Team anfangs "langsam und schlampig". Die Norweger gingen früh in Führung, bauten diese im ersten Drittel dank zweier Powerplay-Tore auf 3:0 aus. Der KAC kam nie näher als auf zwei Tore heran. Simeon Schwinger (Er verwertete den Rebound nach einem Sablattnig-Schuss.) traf erstmals für die Rotjacken, ebenso wie Raphael Herburger nach seiner Rückkehr. "Nach dem zweiten Spiel waren wir etwas müde", meinte Fischer. "Ich sah aber viel Gutes, auf das sich aufbauen lässt."

VSV testet gegen Bad Nauheim

Der EC VSV testet am Sonntag (18.30 Uhr) in Villach gegen Bad Nauheim (DEL2). Arturs Kulda fällt wegen einer Knieverletzung aus, sollte aber in einer Woche fit sein. Drei Wochen fehlen dürfte Andrew Desjardins (Oberkörperverletzung). Ärger erwischt hat es Layne Viveiros. Der Verteidiger hat sich erneut am Knie verletzt und soll rund fünf Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Österreichs Eishockey-Frauen, unter anderem mit der Kärntnerin Tamara Grascher, kämpfen ab Sonntag in Shenzhen (China) bei der B-WM um den erstmaligen Aufstieg in die A-Gruppe. Sechs Teams nehmen teil – neben Österreich und China noch Norwegen, Niederlande, Slowakei und Absteiger Dänemark. Zwei Teams steigen in die A-Gruppe auf.