Es war kein perfekter Auftritt, den der KAC in Villach hingelegt hatte. Aber die Vorstellung unterstrich wieder einmal, dass die Rotjacken ein Meister des Willens sind. Mit Lucas Lessio hat ein, zu Beginn der Saison gescholtener Klagenfurter der Partie seinen Stempel aufgedrückt. Der Stürmer, der sowohl am Flügel als auch als Center eingesetzt worden ist, erzielte zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Damit schraubt er sein Play-off-Punktekonto auf vier aus drei Spielen in die Höhe.